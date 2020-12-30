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Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilikten Devlet Hastanesine filyasyon aracı desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.12.2020 11:53 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik işbirliği ile covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Develi Devlet Hastanesine destek sağlamak amacıyla 3 adet filyasyon aracı İl Sağlık Müdürlüğüne törenle teslim edildi.Öksüt Madencilik önünde gerçekleşen anahtar teslim törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Alen Bickford, Operasyon Direktörü Nizamettin İnsel, Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz ve Develi protokolü katıldı.Evde Sağlık Hizmetlerini desteklemek adına sene başında hibe edilen Hasta Nakil Aracının ardından bu kez de covid-19’la mücadele kapsamında Öksüt Madencilik’le birlikte filyasyon aracı desteği sağladıklarını belirten Başkan Mehmet Cabbar,“Böylesi bir süreçte duyarlılık göstererek hastanemize olan desteklerinden dolayı Öksüt Madencilik yöneticilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğe anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik işbirliği ile covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Develi Devlet Hastanesine destek sağlamak amacıyla 3 adet filyasyon aracı İl Sağlık Müdürlüğüne törenle teslim edildi.
Öksüt Madencilik önünde gerçekleşen anahtar teslim törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Alen Bickford, Operasyon Direktörü Nizamettin İnsel, Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz ve Develi protokolü katıldı.
Evde Sağlık Hizmetlerini desteklemek adına sene başında hibe edilen Hasta Nakil Aracının ardından bu kez de covid-19’la mücadele kapsamında Öksüt Madencilik’le birlikte filyasyon aracı desteği sağladıklarını belirten Başkan Mehmet Cabbar,“Böylesi bir süreçte duyarlılık göstererek hastanemize olan desteklerinden dolayı Öksüt Madencilik yöneticilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğe anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Öksüt Madencilik yöneticileri de Develi Belediyesine teşekkürlerini ileterek Develi için önem ve aciliyet arz eden durumlarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler.

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