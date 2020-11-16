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Develi Belediyespor’dan bir galibiyet daha

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.11.2020 10:17 | Son Güncelleme

Develi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde oynadığı maçta Konya ekibi Pema Koleji’ni 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor dün sahasında hata yapmadı.Develi Belediyespor rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-20 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Develi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde oynadığı maçta Konya ekibi Pema Koleji’ni 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor dün sahasında hata yapmadı.
Develi Belediyespor rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-20 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti konuk ekip Pema Koleji 23-25 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette hata yapmayan Develi Belediyespor 27-25 kazanarak sahadan 3 puanı 3-1’lık sonuçla aldı. Develi Belediyespor 4 maçta üçüncü galibiyetini alarak 9 puana ulaştı.
Bu güzel galibiyetten dolayı takımı tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaptığı açıklamada, “Develi Belediyesi olarak Develi’de sporun her branşına destek verdik bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Develi Belediyespor’umuza verdiğimiz emekleri sahada görmek bizleri çok mutlu etti. Bugün de takımımızı yalnız bırakmamak adına tribündeki yerimizi aldık. Bu hafta da Galibiyet serimiz üçüncü maçımız ile devam etti. Bundan sonrada sporun ruhuna uygun, centilmen bir şekilde mücadelemize devam ederek seri galibiyetimize devam edeceğimize inanıyorum bu güzel galibiyetten dolayı tüm takımımızı ve teknik ekibi tebrik ederim ”dedi.

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