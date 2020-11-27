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Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz Play-Off’a kalmak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.11.2020 10:27 | Son Güncelleme

Develi Belediyespor oyuncusu Yusuf Afşar, Play-Off’lara kalmak istediklerini söyledi.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.

Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz Play-Off’a kalmak"

Develi Belediyespor oyuncusu Yusuf Afşar, Play-Off’lara kalmak istediklerini söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Develi Belediyespor’da moraller yerinde. Ligde son oynadığı 4 maçı kazanarak liderliğe kadar yükselen Develi Belediyespor Play-Off grubuna yükselmek istiyor. Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Develi Belediyespor, liderliğin keyfini yaşıyor. Takımın başarılı oyuncularından Yusuf Afşar yaptığı açıklamada, "Her hafta güzel oyun ile birlikte önemli galibiyetler alıyoruz. Nevşehir Belediyespor maçından sonra seri galibiyetlerimiz başladı ve devam ediyor. Takım olarak maç maç ilerleyerek Play-Off’lara kalmak ve Develi’ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Form grafiğimiz her geçen gün yükselerek devam ediyor. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.

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