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Develi’de 2020 yılında 95 iş yeri açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2021 11:48 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi Zabıt Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde 95 yeni iş yerine çalışma ruhsatı verdi.44 adet sıhhi müessese, 25 adet gayrı sıhhi müessese ve 26 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplamda 95 iş yeri açma talebine çalışma ruhsatı verildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Covid-19 salgının gölgesinde geçen 2020 yılında 95 yeni iş yerimizin açılması Develimiz için sevindirici bir durumdur.

Develi’de 2020 yılında 95 iş yeri açıldı

Develi Belediyesi Zabıt Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde 95 yeni iş yerine çalışma ruhsatı verdi.
44 adet sıhhi müessese, 25 adet gayrı sıhhi müessese ve 26 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplamda 95 iş yeri açma talebine çalışma ruhsatı verildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Covid-19 salgının gölgesinde geçen 2020 yılında 95 yeni iş yerimizin açılması Develimiz için sevindirici bir durumdur. Develi Belediyesi olarak bizler her zaman için esnaflarımızın yanında olduk, bundan sonra da her zaman destek olmaya devam edeceğiz. 2020 yılı açılan iş yerlerimizin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Allah’tan bol kazançlar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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