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Develide 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferle taçlanmasının 98.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferle taçlanmasının 98. yıl dönümü yurdun her yerinde olduğu gibi korona virüs tedbirleri kapsamında Develi Cumhuriyet Meydanında da kutlandı.
Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesinin Atatürk büstüne çelenk sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Asb. Çvş. Serkan Çetin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.
Ağustos Ayı’nın Türk’ün zafer ayı olduğunu belirten Develi İlçe Kaymakamı Duru konuşmasında, “Tarihi zaferlere dolu olan aziz milletimizin en önemli bayramlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” açıklamasında bulundu.
30 Ağustos’un vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdelediğini belirten Develi Belediye Başkan Vekili Mustafa Temur ise, “Bize bu zaferi armağan eden kahraman şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” açıklamalarında bulundu.

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Kayseri Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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