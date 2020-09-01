YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi’de düğünler yasaklandı

Develi’de düğünler yasaklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının artış göstermesi sonrasında alınan önlemler çerçevesinde Develi ilçesi genelindeki düğünler yasaklandı.Koronavirüs salgınının her geçen gün artış göstermesi, maske, mesafe ve temizlik önlemlerine uyulmaması sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru vatandaşların sağlığını korumak ve toplu ortamlarda bulunmaması amacıyla ilçe genelindeki düğünlerin yasaklanması kararını aldı.

Koronavirüs salgınının artış göstermesi sonrasında alınan önlemler çerçevesinde Develi ilçesi genelindeki düğünler yasaklandı.
Koronavirüs salgınının her geçen gün artış göstermesi, maske, mesafe ve temizlik önlemlerine uyulmaması sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru vatandaşların sağlığını korumak ve toplu ortamlarda bulunmaması amacıyla ilçe genelindeki düğünlerin yasaklanması kararını aldı. Kaymakam Duru, "İl Sağlık ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün teklifleri doğrultusunda ilçe hıfzıssıhha kurulu karaca ilçemiz genelinde düğün ve toplu yemek organizasyonları yasaklanmıştır" dedi.
Özellikle düğün, nişan ve cenazelerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına gerektiği gibi uyulmaması ve virüsün bulaşma riskinin artması sonucunda Develi Kaymakamlığı ciddi adımlar attı. Bu adımlardan biri de ilçe genelindeki düğünlerin yasaklanması oldu.
Kaymakamlık, ilçe genelindeki düğün organizasyonlarını iptal etti ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:00
Öğle
12:43
İkindi
16:22
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar
Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.