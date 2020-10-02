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Develi’de maske denetimi devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 08:59 | Son Güncelleme

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçe protokolü ile birlikte esnafları ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinde farkındalık oluşturmak için ziyaretlerine devam ediyor.Haftanın iki günü Develi esnafını ziyaret ederek mevcut durumun daha da kötüye gitmemesi için esnafların daha dikkatli ve hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, bugün de İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, Develi Belediyesi zabıta ekipleri ve Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu’yla birlikte tedbir çağrısında bulundu.Kayseri’de ve Develi’de vaka sayısında çok ciddi artış olduğunu belirten Kaymakam Duru “Şükürler olsun ki sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin kapanması söz konusu değil.

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçe protokolü ile birlikte esnafları ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinde farkındalık oluşturmak için ziyaretlerine devam ediyor.
Haftanın iki günü Develi esnafını ziyaret ederek mevcut durumun daha da kötüye gitmemesi için esnafların daha dikkatli ve hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, bugün de İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, Develi Belediyesi zabıta ekipleri ve Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu’yla birlikte tedbir çağrısında bulundu.
Kayseri’de ve Develi’de vaka sayısında çok ciddi artış olduğunu belirten Kaymakam Duru “Şükürler olsun ki sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin kapanması söz konusu değil. Fakat eğer kurallara uymazsak bundan en büyük zararı görecek olanlardan biri de esnaf kardeşlerimizdir. Dolayısıyla korona virüsle hep beraber mücadele etmemiz gerekmektedir” dedi.

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