YURTHABER
  4. Develi’de otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Develi’de otomobil kanala düştü: 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Zamantı Irmağı yakınlarında meydana gelen kazada E.Y.’nin sürücüsü olduğu 46 AR 297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Develi’de otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Zamantı Irmağı yakınlarında meydana gelen kazada E.Y.’nin sürücüsü olduğu 46 AR 297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazanın ardından yaralanan sürücü E.Y. ile birlikte 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Develi’de otomobil kanala düştü: 3 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi olduKayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu OlduHürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.