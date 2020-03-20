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Develi’de sebze ve meyve pazarı devam edecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.Pazar esnafının yoğun isteği üzerine yapılan görüşmeler sonrası Develi Belediyesi açıklama yaptı.

Develi’de sebze ve meyve pazarı devam edecek

Kayseri’nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.
Pazar esnafının yoğun isteği üzerine yapılan görüşmeler sonrası Develi Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada; "Salı ve Cumartesi yapılan sebze ve meyve pazarı devam edecek olup, satıcıların eldiven ve maske takması zorunludur. Alıcıların alacağı ürünü çıplak elle seçme yapmaması sağlığımız için çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

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