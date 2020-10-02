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Develispor Yönetim Kurulundan Başkan Mehmet Cabbar’a ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:00 | Son Güncelleme

2020-2021 Sezonu Bal Liginde mücadele edecek olan Develispor’un yeni Yönetim Kurulu üyeleri Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ettiler.Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Mehmet Cabbar ve Kaymakam Duru’ya bu sene Bal liginde mücadele edeceklerini ve verecek oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiler.Develi halkının fahri hemşehrilik beratı verdiği günden itibaren daha çok Develi’ye bağlandığını belirten Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, “Develispor bizim takımız her zaman yanında olduk bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz bu zamana kadar ki mücadelenizde olduğu gibi bundan sonrada yalnız bırakmayarak tribündeki yerimizi alarak başarılarınıza destek vereceğim 2020- 2021 sezonunda takımıza başarılar diliyorum inşallah hak ettiğimiz seviyelerde yerimizi alacağımızdan en ufak bir şüphem yoktur tüm takım arkadaşlarımıza ve eski yönetimimize teşekkür ediyor, yeni yöneticilerimize başarılar diliyorum” dedi.Develi Spor ’un yeni Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ederek yönetime başarılar dileyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bölgesel Amatör Lig’de Develimizi temsil edecek Develisporun Bal Liginde mücadele edecek bir başarı kazanması tüm Develileri gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etti.

2020-2021 Sezonu Bal Liginde mücadele edecek olan Develispor’un yeni Yönetim Kurulu üyeleri Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ettiler.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Mehmet Cabbar ve Kaymakam Duru’ya bu sene Bal liginde mücadele edeceklerini ve verecek oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
Develi halkının fahri hemşehrilik beratı verdiği günden itibaren daha çok Develi’ye bağlandığını belirten Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, “Develispor bizim takımız her zaman yanında olduk bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz bu zamana kadar ki mücadelenizde olduğu gibi bundan sonrada yalnız bırakmayarak tribündeki yerimizi alarak başarılarınıza destek vereceğim 2020- 2021 sezonunda takımıza başarılar diliyorum inşallah hak ettiğimiz seviyelerde yerimizi alacağımızdan en ufak bir şüphem yoktur tüm takım arkadaşlarımıza ve eski yönetimimize teşekkür ediyor, yeni yöneticilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Develi Spor ’un yeni Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ederek yönetime başarılar dileyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bölgesel Amatör Lig’de Develimizi temsil edecek Develisporun Bal Liginde mücadele edecek bir başarı kazanması tüm Develileri gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu büyük başarıda payı olan bir önceki yönetim kurulu üyelerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Yeni oluşan yönetimim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Develi Belediyesi olarak Develisporumuza sahip çıkmaya ve imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz. Umarım bu yıl Bal Liginde başarılı olur ve 3. lige çıkar” dedi.
Develispor Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Nayman Develi Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru’ya bugüne kadar Develispor’a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Develisporumuzun başarısı için yönetimimizde bulunan herkes tam bir bütünlük içinde hareket ediyorlar. Hedeflerimiz Develispor ‘un öncelikli olarak Bölgesel Amatör Ligde başarılı olmaktır. Bu güne kadar verilen desteklerin devam edeceğini belirttiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu takım bir tek Develi’deki Develilerin değil Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafında ki Develili hemşehrilerimizin takımıdır ”dedi.
Günün anısına Kaymakam Duru’ya Develispor’un atkısı ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a Develispor’un forması hediye edildi.

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