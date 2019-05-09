Devler Ligi’nde tarihi maç! İşte finalin adı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Hollanda ekibi Ajax, Johan Cruyff Arena’da İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Matthijs De Ligt’in golüyle 1-0 öne geçti.
Golün ardından baskısını daha artıran Hollanda ekibi 35. dakikada Hakim Ziyech’in fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan ekip Tottenham oldu.
Devler Ligi finalinde Tottenham ile Liverpool, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Wanda Metropolitano Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Mücadeleye oruçlu çıkan Ajax’lı oyuncular Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech, 25. dakikada suyla oruçlarını açtı. 35. dakikada Ziyech fileleri havalandırarak skoru 2-0’a taşımıştı. (İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum