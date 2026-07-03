SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Devler transfer masasında kapıştı! G.Saray ve F.Bahçe'den 'Kim Min-Jae' kararı: 25 Milyon Euro...

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae transferinde karşı karşıya geldi. Ancak her iki kulüp de Alman devinin 29 yaşındaki yıldız için talep ettiği 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası, kadro planlaması ve bütçe limitlerini göz önünde bulundurarak transferde bekleme kararı aldı.

Devler transfer masasında kapıştı! G.Saray ve F.Bahçe'den 'Kim Min-Jae' kararı: 25 Milyon Euro...
Emre Şen

Yeni sezon öncesi iddialı kadrolar kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolları bu kez Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae için kesişti. Ancak her iki cephede de Alman ekibinin yüksek bonservis talebi, planları geçici süreliğine askıya aldı.

GALATASARAY'DA ÖNCELİK VAN DIJK VE HÜCUM

Yabancı kuralının netleşmesinin ardından transfer politikasına yön veren Galatasaray, önceliğini orta saha ve hücum hattına takviye yapmaya ayırdı. Savunma bölgesindeki stratejiyi ise İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ısrarla istediği Davinson Sanchez'in geleceği belirleyecek.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin takımdan ayrılması halinde ilk hedef olarak Liverpool'un Hollandalı süperstarı Virgil van Dijk'ı belirledi. İtalyan devi Milan'ın da radarında olan Van Dijk'a alternatif olarak listeye eklenen Kim Min-Jae için Bayern Münih'in 25 milyon Euro talep etmesi, Galatasaray yönetimine geri adım attırdı. Güney Koreli yıldız için nihai karar; diğer bölgelere yapılacak harcamalara, Davinson'un durumuna ve Van Dijk'tan gelecek yanıta göre şekillenecek.

FENERBAHÇE BÜTÇEYİ YENİ GOLCÜYE SAKLIYOR

Eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de de durum Galatasaray'dan farklı değil. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi hamlesinin ardından hücum hattına bir santrfor takviyesi daha yapmayı hedefliyor.

Transfer bütçesinin büyük bir kısmını ve harcama limitlerini hücum bölgesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe kurmayları, 29 yaşındaki savunmacı için istenen 25 milyon Euro'luk bedeli oldukça yüksek buldu. Sarı-lacivertliler, diğer transferlerin ilerleyişine ve yabancı kontenjanındaki boşluklara göre bu transferde son kararını verecek.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! İsmail Kartal istedi, Mert Hakan Yandaş kalıyorFenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! İsmail Kartal istedi, Mert Hakan Yandaş kalıyor
Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdıCezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray kim min-jae
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Aforoz edildiler

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Aforoz edildiler

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.