Devler transfer masasında kapıştı! G.Saray ve F.Bahçe'den 'Kim Min-Jae' kararı: 25 Milyon Euro...

Yeni sezon öncesi iddialı kadrolar kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolları bu kez Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae için kesişti. Ancak her iki cephede de Alman ekibinin yüksek bonservis talebi, planları geçici süreliğine askıya aldı.

GALATASARAY'DA ÖNCELİK VAN DIJK VE HÜCUM

Yabancı kuralının netleşmesinin ardından transfer politikasına yön veren Galatasaray, önceliğini orta saha ve hücum hattına takviye yapmaya ayırdı. Savunma bölgesindeki stratejiyi ise İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ısrarla istediği Davinson Sanchez'in geleceği belirleyecek.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin takımdan ayrılması halinde ilk hedef olarak Liverpool'un Hollandalı süperstarı Virgil van Dijk'ı belirledi. İtalyan devi Milan'ın da radarında olan Van Dijk'a alternatif olarak listeye eklenen Kim Min-Jae için Bayern Münih'in 25 milyon Euro talep etmesi, Galatasaray yönetimine geri adım attırdı. Güney Koreli yıldız için nihai karar; diğer bölgelere yapılacak harcamalara, Davinson'un durumuna ve Van Dijk'tan gelecek yanıta göre şekillenecek.

FENERBAHÇE BÜTÇEYİ YENİ GOLCÜYE SAKLIYOR

Eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de de durum Galatasaray'dan farklı değil. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi hamlesinin ardından hücum hattına bir santrfor takviyesi daha yapmayı hedefliyor.

Transfer bütçesinin büyük bir kısmını ve harcama limitlerini hücum bölgesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe kurmayları, 29 yaşındaki savunmacı için istenen 25 milyon Euro'luk bedeli oldukça yüksek buldu. Sarı-lacivertliler, diğer transferlerin ilerleyişine ve yabancı kontenjanındaki boşluklara göre bu transferde son kararını verecek.