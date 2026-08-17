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Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı için hazırlıklarını tamamladı 1

MUSABA KADRODA YER ALMADI

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü ile Sidiki Cherif katılmadı. Öte yandan maç listesinde olmayan Anthony Musaba da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı için hazırlıklarını tamamladı 2


Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Olimpik Lyon'u konuk edecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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fenerbahçe
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