Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

MUSABA KADRODA YER ALMADI

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü ile Sidiki Cherif katılmadı. Öte yandan maç listesinde olmayan Anthony Musaba da kadroda yer almadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Olimpik Lyon'u konuk edecek.