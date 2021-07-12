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Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak

12.07.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Burak Onur Erdem yönetiminde 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Portreler 1: Zamanların Sesi" konserinde, 2018 Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda birincilik ödülü alan Volkan Akkoç'un Yunus Emre'nin şiiri üzerine bestelediği "Aşkından Yanar Yüreğim" eseri ilk defa seslendirilecek - Devlet Çoksesli Korosu Sanat Kurulu Üyesi Esin Hoşsöyler: - "Salonlardaki konser performansımıza, gelen izleyici de katılıyor. Oradaki etkiyi adeta birlikte inşa ediyoruz"

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak

İSA TOPRAK - Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'daki ilk a capella konseriyle sanatseverleri 14 Temmuz akşamı "insan sesinin büyüsüyle" buluşturacak.

Devlet Çoksesli Korosu Sanat Kurulu Üyesi Esin Hoşsöyler, Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki "Portreler 1: Zamanların Sesi" konserine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Konserde, 2018 Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda birincilik ödülü alan Volkan Akkoç'un Yunus Emre'nin şiiri üzerine bestelediği "Aşkından Yanar Yüreğim" eserinin ilk defa seslendirileceğini belirten Hoşsöyler, Madrigaller ve romantik dönemin bestecilerinden özlenen koro eserlerinin yanı sıra dünya koro repertuvarına büyük katkı sağlayacak ezgilerle dünyaca tanınmış Avrupalı bestecilerin Mevlana ve Yunus Emre'nin sözleri üzerine yazdığı eserlerin de yer alacağını söyledi.

Hoşsöyler, konserlerin verilemediği, seyirciyle salonlarda buluşamadıkları salgın döneminde müzikseverlerden uzak kalmadıklarını ifade ederek, dijital konserlerin yanı sıra Senfonik Koro Söyleşileri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuk koroları ve gençlik korolarıyla buluşmalar, farklı sanat dallarından değerli sanatçılarla eğitici sohbetler gibi etkinliklerle sanatı ve müziği sanatseverlerle buluşturduklarını anlattı.

- "Konserlerimizi seyircilerimizle gerçekleştirmeyi çok özledik"

Bu etkinliklerin seyirciyle aynı atmosferde konser vermenin büyüleyici etkisine ulaşamayacağını vurgulayan Hoşsöyler, "Salonlardaki konser performansımıza, gelen izleyici de katılıyor. Oradaki etkiyi adeta birlikte inşa ediyoruz. Bizim sesimizin yaydığı titreşimler onlara ulaşıyor ve onlardaki etki, onlardaki yaşanmışlıkla bize büyüyerek dönüyor. Konserlerimizi seyircilerimizle gerçekleştirmeyi çok özledik." diye konuştu.

Hoşsöyler, sanatseverleri 14 Temmuz akşamı "insan sesinin büyüsüyle" buluşturacak Devlet Çoksesli Korosu'nun, yaz sezonuna açık hava ve salon konserleriyle devam edeceğini, farklı konseptlerde yeni dijital konserler de vereceklerini aktardı.

Antik kentler ve müze konserleriyle farklı tarihi yerlerde seyircilerin karşısına çıkacakları bilgisini veren Hoşsöyler, 15 Ağustos'ta Patara Antik Tiyatro'da ve 18 Ağustos'ta Hierapolis Antik Tiyatro'da Carl Orff'un sevilen eseri Carmina Burana'yı piyano ve perküsyonların eşliğinde sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak

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