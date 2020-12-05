Devlet imkan sağlıyor, sporla tanışan Karayazılı gençler başarıya koşuyor

Yurt içinde düzenlenen müsabakalardaki başarılarıyla da dikkati çeken ilçedeki sporcular, son olarak Türkiye Atletizm Federasyonunun 30 Kasım 2019'da Sakarya'da düzenlediği Kulüpler Arası Türkiye Kros Şampiyonası'nda Karayazı Belediye Spor Kulübü adına yarışıp erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu, kızlarda ise takım halinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük başarı sağladı.

Kırsalda keşfedilen genç yeteneklere her türlü olanak sağlanan ilçede, hem 30 olan lisanslı sporcu sayısı, 600'e çıktı hem de büyük kulüplere sporcu transfer edildi.

İlçenin belediyecilik hizmetleri anlamında birçok yatırım almasını sağlayan Mağ, ilçe merkezi ve kırsaldaki yetenekli çocukların belirlenmesi için de sporcu taraması yaptırdı.

Yüksek rakımı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor şartlarda antrenmanlarını sürdüren genç sporcular, branşlarında şampiyonluklara ulaşmayı hedefliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulgani Mağ, AA muhabirine, ilçede Karayazı Belediye Spor Kulübü olarak atletizme yöneldiklerini söyledi.

Kulüpte yaklaşık 25 gencin atletizm sporuyla uğraştığını ifade eden Mağ, bunun da sonuçlarını ciddi anlamda almaya başladıklarını belirtti.

- Büyük kulüplere sporcu transferi yapıldı

Türkiye'nin en yüksek ikinci ilçesinde yetişen gençlerin büyük kulüplere transfer olduğunu anlatan Mağ, "Özellikle geçen sene 3 gencimizi milli takımımıza gönderdik. Bunun yanında 4 sporcu gencimizi de Fenerbahçe Spor Kulübüne, bir sporcu arkadaşımızı da Anka Spor Kulübüne transfer ettik." dedi.

Yüksek rakım nedeniyle ilçede atletizm sporuna ciddi manada bir yöneliş olduğunu dile getiren Mağ, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin özellikle spor yapıp milli takımlara giderek hem Karayazı'nın terörle anılmasının önüne geçmesini hem de milli sporcu olarak ülkeye hizmet etmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın da sonuçlarını aldık. Geçen yıl göreve geldiğimiz günden sonra da özellikle Gençlik ve Spor'daki arkadaşlarımızın özverili çalışması sonrası 30 olan lisanslı sporcu sayımızı, çeşitli dallarla 600'e kadar çıkardık. Bu da bizim için sevindirici bir haber."