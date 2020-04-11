YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu

Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu

YALOVA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Yalova'da sokaklarda yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında misafirhanelere yerleştirildi - Öğretmenevinde konuk edilen G.B: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere, kimsesiz ve yetimlere sahip çıkıyor. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun" - 73 yaşındaki D.M: - "Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı. Yemeğimizi, hizmetimizi buradaki çocuklar yapıyor. Allah onlardan razı olsun"

SITKI YILDIZ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlet misafirhanelerinde konaklayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, ev konforunda hizmetle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yalova'da Bakanlığın "Evsizlere Konaklama Projesi"ne başvuran veya ekipler tarafından tespit edilen evsiz ve kimsesizler, devlet misafirhanelerinde ağırlanıyor.

Yalova Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okuluna yerleştirilen ve çoğunluğu yaşlı dördü kadın 7 misafirin, salgın döneminde güvenli ortamda ve ev sıcaklığında yaşaması sağlanıyor. Evsiz ve kimsesizlerin sağlık başta olmak üzere ihtiyaçları gideriliyor.

Devletin şefkatli yüzünü göstermenin gayreti içinde olan çalışanlar sayesinde kimsesizliklerini unutan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları mutluluğu dile getirdi.

- "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun"

Öğretmenevinde misafir edilen 35 yaşındaki G.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın öncesinde sokaklarda çorap satarak geçimini sağladığını söyledi.

Salgın sonrası satış yapamadığını belirten G.B, şunları kaydetti:

"Ailem de bana sahip çıkmadı. Yakınlarım salgın nedeniyle beni evlerine kabul etmedi. Sokakta kaldım ve gidip yetkililerden yardım istedim. Onlar da bana sahip çıktı. Allah razı olsun devletimizden. Sokaktan beni alarak buraya yerleştirdi. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hepimizi bu hastalıktan korusun. Buradaki hizmetten çok memnunuz. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere, kimsesiz ve yetimlere sahip çıkıyor. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun."

- "Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı"

73 yaşındaki D.M. de iki yıl Yozgat'ta huzurevinde kaldığını, daha sonra Yalova'da yaşayan oğlunun yanına geldiğini anlattı.

Oğlunun cezaevine girmesiyle geliniyle geçinemediğini ve sokakta yaşamaya başladığını belirten D.M, şöyle konuştu:

"Polislere gittim, yardım istedim. Onlar da beni buraya getirdiler. Devlet burada bize çok iyi bakıyor. Çok iyi hizmet veriliyor bize. Allah hepsinden razı olsun. Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı. Yemeğimizi, hizmetimizi buradaki çocuklar yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Burada çok mutluyuz. Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun."

- "Devletimizin bu çalışması benim için çok iyi oldu"

İstanbul'da ikamet ettiği sırada Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan arkadaşını ziyarete geldiğini anlatan 53 yaşındaki E.Y. de kalacak yeri olmadığı için polis merkezine müracaatta bulunduğunu ifade etti.

Polislerin de kendisine yardımcı olduğunu ve öğretmenevine yerleştirildiğini belirten E.Y, "İstanbul'a gidinceye kadar burada beni misafir edecekler. Burada hizmet çok iyi. Bir hafta oluyor ve burada çok mutluyum. Devletimizin bu çalışması benim için çok iyi oldu. Yollar açılana kadar buradayım." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
"Evsizlere Konaklama Projesi" Kovid-19 tedbirleri evsiz kimsesiz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavına girecek

Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavına girecek

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Yalova Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:45
Yatsı
21:08

Yalova Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Gülce Eczanesi
Merkez
Kovancı Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Çiftlikköy Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Taksicilerden örnek davranış….. 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet

Taksicilerden örnek davranış….. 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet

Evde kalmak bu sporu yapmaya engel değil

Evde kalmak bu sporu yapmaya engel değil

Kamu binalarında önlemler alınıyor

Kamu binalarında önlemler alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.