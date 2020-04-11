Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu

Yalova Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okuluna yerleştirilen ve çoğunluğu yaşlı dördü kadın 7 misafirin, salgın döneminde güvenli ortamda ve ev sıcaklığında yaşaması sağlanıyor. Evsiz ve kimsesizlerin sağlık başta olmak üzere ihtiyaçları gideriliyor.

Salgın sonrası satış yapamadığını belirten G.B, şunları kaydetti:

"Ailem de bana sahip çıkmadı. Yakınlarım salgın nedeniyle beni evlerine kabul etmedi. Sokakta kaldım ve gidip yetkililerden yardım istedim. Onlar da bana sahip çıktı. Allah razı olsun devletimizden. Sokaktan beni alarak buraya yerleştirdi. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hepimizi bu hastalıktan korusun. Buradaki hizmetten çok memnunuz. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere, kimsesiz ve yetimlere sahip çıkıyor. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun."

- "Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı"

73 yaşındaki D.M. de iki yıl Yozgat'ta huzurevinde kaldığını, daha sonra Yalova'da yaşayan oğlunun yanına geldiğini anlattı.

Oğlunun cezaevine girmesiyle geliniyle geçinemediğini ve sokakta yaşamaya başladığını belirten D.M, şöyle konuştu:

"Polislere gittim, yardım istedim. Onlar da beni buraya getirdiler. Devlet burada bize çok iyi bakıyor. Çok iyi hizmet veriliyor bize. Allah hepsinden razı olsun. Benim evlatlarım bana bakmadı, devlet baktı. Yemeğimizi, hizmetimizi buradaki çocuklar yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Burada çok mutluyuz. Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun."