Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü festivallerde bale ve opera yerine konserler planladı

"Dünyada da sanata dönüş biraz sembolik noktada ve konser ağırlıklı. Opera ve balede 200, 300 kişi bir araya geliyor. Bunun saçı ve makyajı var. İnsanlar birbirine yakın mesafede çalışıyorlar. Dünyayı yakından takip ettik. Dünya büyük opera temsillerinden kaçınıyor. Biz Devlet Opera ve Balesi olarak konserlerimize başladık. Salgın koşullarında konserlerdeki oturma düzenini Almanya'nın önde gelen senfoni ve filarmoni orkestraları yöneticileri ile Berlin Üniversitesi bilim adamlarının birlikte düzenledikleri bir çalışma vardı, onu baz aldık."

Karahan, yaylı, üflemeli ve diğer enstrümanları icra eden sanatçılar ve diğer sanatçılar için alınacak geniş önlemlerin yer aldığı çalışmadan detaylar aktardı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları ile ortak düzenledikleri Bodrum Kaleiçi Etkinliklerine "The Fun Time of the Opera" ile başladıklarını, seyircinin beğenisini kazandıklarını söyleyen Karahan, minimal hale getirdikleri orkestrasız olarak Hisseli Harikalar Kumpanyası eserini sahneleyeceklerini, "Akdeniz Esintileri" konserini ve "3 Tenor Konseri"ni düzenleyeceklerini belirtti.