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Devlet Övünç Madalyaları sahiplerine teslim edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki 5 şehit ailesine ve 20 Gazi’ye gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” düzenlenen tören ile hak sahiplerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından takdim edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle eş zamanlı olarak Kayseri’de de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki 5 şehit ailesine ve 20 Gazi’ye gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” düzenlenen tören ile hak sahiplerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle eş zamanlı olarak Kayseri’de de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, gaziler ve şehit aileleri katıldı.
Törende konuşan Vali Günaydın, “Söz konusu vatanımız,bayrağımız, ezanımız, olunca kahraman evlatlarımız geri dönmeyi düşünmeden cepheye koşmuşlar ve mukaddes değerlerimiz için canlarını seve seve feda etmekten çekinmemişlerdir. Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde özgürce ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ve gazilerimiz Ülkemizin gerçek sahipleridir. Aynı zamanda şehitlerimizin çok değerli aileleri onların bizlere emanetidir.Bizim her zaman onların emrinde oluğumuzu ifade etmek istiyorum. Ne zaman bir sıkıntı ve ihtiyacınız olursa başta Valiniz olmak üzere bütün kurumlarımız emrinizdedir. Aynı zamanda gazilerimize de minnet borçluyuz. Onların istek ve arzuları bizim içim emirdir” diye konuştu.
Vatanın ve milletin üzerinde hesabı olanlara tarihteki kahramanlıkları hatırlatan Vali Günaydın, “Tarih boyunca Milletimiz ve vatanımız üzerinde hesabı olanlar hiç eksilmemiş bundan sonrada eksilmeyecektir. Ama bu hainlere, ülkemiz üzerinde hesabı olanlara bizler bu milletin kahraman evlatları olarak her zaman gereken cevabı verdik bundan sonrada aynı kararlılıkla onlara gereken cevabı vereceğiz” dedi.
Vali Günaydın, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı adına “Devlet Övünç Madalyası’nı hak Sahiplerine teslim etti.

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