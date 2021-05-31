"Devlet-özel sektör" dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar

Kursta tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu üretim modellerini uygulama yaparak öğrenen 62 kadın, kentteki 4 büyük tekstil firmasında çalışma fırsatını yakalayarak hem üretime hem de aile ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

İlk planda sadece kadınlar için açılan ücretsiz kurslara özel sektör de makine ve teçhizat desteği sağlayarak tam donanımlı kalifiye eleman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanmasının önünü açtı.

Baker, özel sektörün de kurslara büyük destek verdiğini kaydederek, "Merkezimizde bazı makineler bulunmuyor. Biz de bu makineleri tekstil sektöründeki iş adamlarından istiyoruz. Onların gönderdikleri veya yeni aldıkları makinelerle bant usulü sistem kuruyoruz ve bu sistemle sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştiriyoruz." dedi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanları meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Baker, "Bu dönemde baktık ki sektörde erkeklere de ihtiyaç var. Son açtığımız kurslarda erkek kursiyerlerimizi yetiştiriyoruz. Böylece hem istihdama hem de sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Buradan aldığım ücretle çocuklarımı okutuyorum"

Kursu bitirdikten sonra kentte bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan 4 çocuk sahibi 46 yaşındaki Songül Koçyiğitoğlu, eşinin malulen işçi emeklisi olduğunu belirterek, "Bu kurslar sayesinde iş imkanı bulduk. Buradan aldığım ücretle çocuklarımı okutuyorum, evimi geçindiriyorum. Eşime de ekonomik yönden destek oluyorum. Keşke şimdiye kadar evde oturmasaydım, daha önceden çalışmaya başlasaydım." diye konuştu.