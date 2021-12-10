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Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı

10.12.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 27. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ataman'ın Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Sekreteri Mustafa Şehirli de katıldı.

Şehirli'nin, Ataman ile ilgili konuşmasının ardından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.

Şefik Dizdar, burada yaptığı konuşmada, Ataman'ı unutmadıklarını, onu yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- Sadi Yaver Ataman

Sadi Yaver Ataman, 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, liseyi İstanbul İstiklal Lisesinde tamamlayan Ataman, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümüne kaydoldu fakat müzik tutkusu nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak, o zamanki ismi Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarına girdi.

Buradan 1930 yılında mezun olan Ataman, eğitim sürecinde Mehmet Fuad Köprülü'den dersler aldı. 1930-1931'den itibaren müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine giren Ataman, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Bağımsız olarak 1940 yılında Karabük Belediye başkanlığına seçilen Ataman, Görsel Türkiye Ansiklopedisi ve Renkli Büyük Türkiye Ansiklopedisi gibi ansiklopedilerin, folklor ve halk müziği maddelerini yazdı, 32 kitap kaleme aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1991'de "devlet sanatçısı" unvanı verilen dört çocuk babası Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

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