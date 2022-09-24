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"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 10. durağı Erzurum

24.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar: - "Bugüne kadar 350 bin gencimizle birebir temas sağladık. İletişim Başkanlığı olarak devletin gençlere yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon, burs ve kredi gibi teşvik unsurlarını yüz yüze anlatmak üzere buradayız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Erzurum'da başladı.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çeşitli kurumlar stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

- "Burs imkanları yüz yüze anlatılıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 10. durağı Erzurum'da olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyona Erzurumlu ve kentteki gençlerin yoğun ilgisinin olduğunu aktaran Başar, "Bugüne kadar 350 bin gencimizle birebir temas sağladık. İletişim Başkanlığı olarak devletin gençlere yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon, burs ve kredi gibi teşvik unsurlarını yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu şekilde gençlerimiz, kariyerlerini planlayıp geleceğini kurgularken devletin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda farkındalık amaçlıyoruz," diye konuştu.

Başar, Erzurum'dan sonra "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin haftaya Diyarbakır, ardından da Van'da düzenleneceğini ifade ederek, tüm gençleri organizasyonlara davet etti.

- AA standı da yer alıyor

Anadolu Ajansı da stant açan kurumlar arasında yer aldı.

AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürlüğü yetkilileri, standı ziyaret edenlere kurum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile çeşitli kurum temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Ziyaretçilerden İlim Can da bu tarz etkinliklerin çok verimli geçtiğini anlatarak, "Stantları gezip bilgi sahibi olduk. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Berfin Eva Bastem de programa emeği geçenlere teşekkür ederek, ziyaret ettikleri stantlarda kurumların burs, hibe, fon ve staj destekleri hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.

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