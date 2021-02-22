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Devlet Tiyatroları "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı oyun yazma yarışması düzenleyecek

22.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Başvuruların başladığı yarışmada sonuçlar, 27 Mart 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları resmi web adreslerinden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından açıklanacak

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" isimli oyun yazma yarışması gerçekleştirilecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, kadının toplum içindeki yeri hakkında farkındalığı arttıracak yarışmaya başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık Cuma olarak belirlendi.

2021-2022 tiyatro sezonunda hayata geçirilecek proje kapsamında "bilim, sanat ve savaşlarda kadınlarımız" adlı ayrı bir başlık oluşturularak, yazarlardan eserlerinde Türkiye'nin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan, bilinen veya bilinmeyen bilim ve sanat dallarında kahraman kadınların öykülerini tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele almaları istenecek.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yılı adına düzenlenen yarışmaya, yurt içinden veya yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkçe yazabilen yazarlar katılabilecek. Eserlerin özgün olması gerekirken, öykü, roman, şiir, uyarlama eserler, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılacak.

Bir kişi yarışmaya en fazla bir eserle başvuru yapabilirken, eserlerde kullanılan dilin mutlaka Türkçe olması ve eserin öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olması gerekiyor.

- Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırılması hedefleniyor

Yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların ve yeni bakış açılarının kazandırılması, kadın sorunlarının geniş halk kitlelerine tiyatro sanatının eğitici ve öğretici özelliklerinden yararlanarak ulaştırılması, kadına verilen değerin yüceltilmesi ve yerli yazarları teşvik etmek amaçlanıyor.

Yarışma ile aynı zamanda Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırılması hedefleniyor.

Yarışmaya katılan eserler, DT Edebi Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek ve sonuçlar 27 Mart 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları resmi web adreslerinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında açıklanacak.

Dereceye giren oyunlar, DT repertuvar havuzuna alınacak ve birincilik ödülü olarak 40 bin lira, ikincilik ödülü olarak 37 bin 500 lira, üçüncülük ödülü olarak 35 bin lira, 1. mansiyon ödülü olarak 32 bin 500 lira ve 2. mansiyon ödülü olarak ise 30 bin lira verilecek.

Yarışmaya ilişkin usul ve esaslara ve başvuru dilekçesine "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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