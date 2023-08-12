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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı! Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama! 'Şu an kurum ön planda...'

12.08.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak ünlü oyuncu Tamer Karadağlı atandı. Tamer Karadağlı atama kararı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Tamer Karadağlı açıklanan karar sonrası sessizliğini bozdu. Karadağlı yeni görevi sonrası ilk açıklamasını yaptı.

'ARTIK TAMER KARADAĞLI OLARAK DEĞİL...'

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak edilen Karadağlı, şunları söyledi:
"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda."

pınar alltığ

Oyuncu Pınar Altuğ, arkadaşına ilk tebrikte bulunan isimlerden biri oldu. Pınar Altuğ arkadaşıyla pozunu paylaşıp "Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NFESİNE

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nefise Karatay, Tamer Karadağlı ile bir karesini paylaşarak "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürekten kutluyorum! Her işinde olduğu gibi bu işinde de en iyisini yapacağına eminim.Yolun açık olsun! Daha nice başarılara Tamerciğim" notunu ekledi.

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