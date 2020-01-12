Devlet Tiyatrolarından dünya klasiği 10 esere "özel hafta"

Mustafa Kurt, Ankara'da sahne sayısının çok olmasının önemli bir avantaj olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha önce Shakespeare Haftası, Çehov Haftası, Aralık ayında Yerli Yazarlar Haftası yaptıklarını anımsatan Kurt, 2020 yılına, yeni sezona Klasikler Haftası ile başladıklarını, Türkiye'nin pek çok bölgesindeki klasik oyunları Ankara'ya topladıklarını belirtti.

Klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun sezonunda bir araya getirdiklerini, bu yıl da yedincisini düzenlediklerini belirten Kurt, sanatseverlerin Klasikler Haftasını 14 Ocak'tan 18 Ocak'a kadar takip edebileceklerini söyledi.

"Öyle olunca da İstanbul, İzmir, Antalya ya da Van'daki klasik eserleri Ankara'ya getirme şansımız var. Bu anlamda Ankara seyircimiz çok şanslı. Sezon içinde yerli, yabancı ve dünyaca ünlü klasikleri görme şansları oluyor. Geçen Aralık ayında yaptığımız Yerli Yazarlar Haftasını yaklaşık 16 bin seyircimiz takip etti. Bu hafta da yine iyi bir seyirci sayısı olacağını ümit ediyorum. Yine Shakespeare'den Moliere'e, Lorca'dan Strindberg'e dünya klasiklerini Ankara seyircisi ile buluşturacağız. Bu bizim için son derece önemli."

Yerli ve genç yazarların oyunlarını sahnelerken, dünya tiyatrosunun önemli oyunlarını da seyirciyle buluşturduklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Klasikler Haftasının çok verimli ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Oyunlarımız neredeyse kapalı gişe oynuyor. Dramlar, komediler klasik oyunlarımız içerisinde var. Eserler, seyirci açısından memnuniyet verici olacaktır. Seyircilerimiz bilet bulamamaktan şikayetçi ama Klasik Oyunlar Haftamız sonraki yıllarda da devam edecek. Devlet Tiyatrosunun oyunlarını aylara bölünmüş bir şekilde büyük performanslarını izliyor seyircimiz. Repertuvarımız zenginleşirken, seyircimize farklı bir sunum yapmış oluyoruz."