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Devlet Tiyatrolarının biletleri "QR kod" ile alınabilecek

19.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatrolarının biletleri "QR kod" ile alınabilecek

Devlet Tiyatrolarının (DT) biletleri, afiş ve broşürlerdeki QR kod'lar kullanılarak alınabilecek.

DT'den yapılan yazılı açıklamada, dijital dünyanın kolaylıklarını tiyatro sektörüne taşıyan DT'nin bilet alımlarında bir yeniliği hayata geçirdiği ifade edildi.

Buna göre DT'nin resmi sosyal medya sayfalarında yer alan oyun, festival, afiş ve broşür gibi tanıtımlarda 19 Aralık'tan itibaren QR kod yönlendirmesi yapılacak.

Tanıtımların altında yer alan QR kod, bilet almak ya da oyunla ilgili bilgi edinmek isteyen sanatseverler tarafından mobil telefonlara okutulabilecek. Bu durumda bilet alınan web sayfası görüntülenecek ve bu sayede bilet daha kolay alınabilecek.

Açıklamada DT'nin, QR kodlu tanıtım çalışmasıyla daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

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