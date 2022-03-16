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Devlet Türk Sanatları Yarışması ön değerlendirme sonuçları belli oldu

16.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Türk Sanatları Yarışması ön değerlendirme sonuçları belli oldu

Devlet Türk Sanatları Yarışması seçici kurul ön değerlendirme sonucu 91 eser belirledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk sanatlarının desteklenerek geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 21 yıldır düzenlenen yarışmanın ön değerlendirme sonuçları belli oldu.

Bakanlıkça "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla başlatılan yarışmanın bu yıl elemelerinde seçici kurul tarafından her bir kategori için 13 eser olmak üzere toplam 91 eser belirlendi.

Seçici kurul üyelerinin bireysel olarak gerçekleştirdiği ön değerlendirmede listeye alınan eserlerden başarı, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görülecekler ikinci bir değerlendirme süreciyle belirlenecek.

Fiziki ortamda yapılacak ikinci değerlendirme için www.guzelsanatlar.gov.tr internet adresinde yayımlanan ön değerlendirme listesinde isimleri yer alan katılımcılar eserlerini, 17-27 Mart'ta teslim edecek.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne elden teslim edilecek eserler için kargo ya da posta gibi teslimat yöntemleri kabul edilmeyecek. Bakanlığın açıkladığı tarih aralığında eserlerini teslim etmeyen katılımcılar yarışma dışı kalacak.

Yarışmanın seçici kurulunda, Hikmet Barutçugil, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Doç. Dr. Timur Bilir, Dr. Mustafa Nasuhi Çelebi, Semih İrteş, Doç. Dr. Yılmaz Özcan, Prof. Dr. Muhittin Serin, Ersin Yıldızhan ve Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer alıyor.

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