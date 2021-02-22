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Devrek Belediye Başkanı Bozkurt’tan arama kurtarma projesine destek

22.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Devrek Belediye Başkanı Bozkurt’tan arama kurtarma projesine destek

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Güler ve CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının öncülüğünde deprem ve doğal afetler için oluşturulacak ulusal düzeyde Arama Kurtarma Ekibi Projesi kapsamında, Devrek Belediyesini ziyaret eden ABB Deprem Daire Başkanı Mutlu Güler, Devrek’te de bu mesleğin alt yapısının oluşturulması konusunda Başkan Bozkurt’tan destek istedi.Projenin ulusal bir proje olduğuna işaret eden Daire Başkanı Güler, Zonguldak’ta emekli ve gönüllü ve fiziki yeterliliğe sahip madencilerden oluşturacakları Arama Kurtarma Ekibinin eğitilerek doğal afetlere karşı hazır bulunmalarının sağlanacağını, bunun içinde Başkan Bozkurt’tan destek istediklerini, belirtti.Başkan Çetin Bozkurt’ta oluşturulacak projeye destek vereceklerini, belirterek, “İnşallah, Allah milletimize, insanlığa deprem, sel ve doğal afetler gibi kaza bela vermesin.

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Güler ve CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının öncülüğünde deprem ve doğal afetler için oluşturulacak ulusal düzeyde Arama Kurtarma Ekibi Projesi kapsamında, Devrek Belediyesini ziyaret eden ABB Deprem Daire Başkanı Mutlu Güler, Devrek’te de bu mesleğin alt yapısının oluşturulması konusunda Başkan Bozkurt’tan destek istedi.
Projenin ulusal bir proje olduğuna işaret eden Daire Başkanı Güler, Zonguldak’ta emekli ve gönüllü ve fiziki yeterliliğe sahip madencilerden oluşturacakları Arama Kurtarma Ekibinin eğitilerek doğal afetlere karşı hazır bulunmalarının sağlanacağını, bunun içinde Başkan Bozkurt’tan destek istediklerini, belirtti.
Başkan Çetin Bozkurt’ta oluşturulacak projeye destek vereceklerini, belirterek, “İnşallah, Allah milletimize, insanlığa deprem, sel ve doğal afetler gibi kaza bela vermesin. Ama biliyoruz ki Türkiye’de ne zaman bir afet, sel olsa belediye olarak cansiperane şekilde yardıma koşuyoruz, koşmaya da devam edeceğiz. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından oluşturulacak Arama Kurtarma Ekibi Projesine destek vereceğiz. Bu proje insan odaklı hizmetleriyle halkımızın her daim hizmetinde olacaktır” diye konuştu.
Başkan Bozkurt ziyaretleri anısına ABB Daire Başkanı Güler’e dünyaca ünlü Devrek Bastonu hediye etti.

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