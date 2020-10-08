Devrek Belediyesi çalışmalarına hız kazandırdı

Devrek Belediyesi’ne bağlı ekipler, çevre, parke döşeme ve dinlenme alanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye tarafından, Devrek-Ereğli kara yolu 3. Km mevkinde halkın dinlenme ve rahat nefes alabilmesi amacıyla yapılan “Seyir Terasının çevre ve yeşil alan düzenlemesi çalışmaları sürüyor. Bu amaçla teras alanına selvi, çam ve meşe gibi ağaçların dikimi yapılıyor. Bunun yanında seyir alanının zemin ve kaldırım çalışmalarında da sona doğru gelindi. Seyir Terası tamamlandığında 5 bin 500 metrekarelik alanıyla halkımıza hizmet verecek.

Yine Devrek Belediyesi ekiplerince Egemenlik Parkı’nın çevre ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde oluşturulan yapay havuzun yapımına da devam ediliyor. Devrek şehir merkezine en yakın dinlenme alanı olan Egemenlik Parkı yaşlı, kadın, çocuk ve gençler için büyük önem arz ediyor. Bu amaçla yapılan yapay havuz tesisi parka daha bir anlam katacak.

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesi Mesut Özil Caddesi üzerinde parke çalışmaları da devam ediyor. Devrek Belediye ekipleri, Devrek’in en geniş caddesi olan Mesut Özil Caddesinin okullar bölgesinde parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Devrek Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle Kırıklar Kümesi’nde içme suyu ana hattını yenileme çalışmalarını sürdürürken, Kırıklar Kümesi’nde oturan vatandaşlarım da daha sağlıklı suya kavuşturulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

