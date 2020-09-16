YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Belediyesinden dayanışma kampanyası

Devrek Belediyesinden dayanışma kampanyası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi, “Elini Uzat/ Uzak Kalmasınlar” adlı bir kampanya başlatarak bilgisayarı olmayan gençlerimizin iyi eğitim almalarına yardımcı olacak.Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte bilgisayarı olmayan eğitim çağındaki çocuklarımızı bilgisayara kavuşturmak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, vatandaşın elinde bulunan ihtiyaç fazlası sıfır ya da kullanılmış bilgisayarlar alınacak ve bakım onarımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sen de katıl geleceği birlikte kuralım” ilkesiyle yola çıktıklarını ve eğitim çağındaki çocukların bilgisayarsız kalmamaları gerektiğini, söyledi.Başkan Bozkurt, “Bilindiği gibi ülkemizde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Devrek Belediyesinden dayanışma kampanyası

Devrek Belediyesi, “Elini Uzat/ Uzak Kalmasınlar” adlı bir kampanya başlatarak bilgisayarı olmayan gençlerimizin iyi eğitim almalarına yardımcı olacak.
Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte bilgisayarı olmayan eğitim çağındaki çocuklarımızı bilgisayara kavuşturmak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, vatandaşın elinde bulunan ihtiyaç fazlası sıfır ya da kullanılmış bilgisayarlar alınacak ve bakım onarımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sen de katıl geleceği birlikte kuralım” ilkesiyle yola çıktıklarını ve eğitim çağındaki çocukların bilgisayarsız kalmamaları gerektiğini, söyledi.
Başkan Bozkurt, “Bilindiği gibi ülkemizde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarımız eğitimlerini uzaktan ve bilgisayarlarla alıyorlar. Bizlerde bilgisayarı olmayan ve bu nedenle de uzaktan eğitim programından yararlanamayan öğrencilerimizin bu mağduriyetlerini gidermek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın 0545 372 0372 numaralı Devrek Watsapp hattımıza başvurarak bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Yani vatandaşlarımızın ellerinde bulunan ihtiyaç fazlası, sıfır, az kullanılmış bilgisayarlarını tutanakla alacağız ve belediyemizin bilişim biriminde tamir ettirip ‘sıfır’ hale getirdikten sonra en öncelikli kimin ihtiyacı varsa ona vereceğiz. Bu nakdi bağışlar da olabilir. Çocuklarımızın eğitimlerini bizim için çok önemlidir. Saygıdeğer halkımızın kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum. Unutmayalım ki çocuklarımız geleceğimiz, güvencemizdir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kütahya’nın 4 ilçesine emniyet hizmet binası
Kütahya’nın 4 ilçesine emniyet hizmet binası

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
12:53
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.