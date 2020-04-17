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Devrek Kaymakamlığı iş yeri kapalı esnaflara yardımda bulunacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Devrek Kaymakamlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanları kapalı olan esnaflara nakdi yardımda bulunacak.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı için sıkıntıya düşen berber, kuaför, kahvehane gibi kirada faaliyet gösteren küçük esnaflara nakdi yardımda bulunacak.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı için sıkıntıya düşen berber, kuaför, kahvehane gibi kirada faaliyet gösteren küçük esnaflara imkanlarımız dahilinde nakdi yardımda bulunulacak.

Devrek Kaymakamlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanları kapalı olan esnaflara nakdi yardımda bulunacak.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı için sıkıntıya düşen berber, kuaför, kahvehane gibi kirada faaliyet gösteren küçük esnaflara nakdi yardımda bulunacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı için sıkıntıya düşen berber, kuaför, kahvehane gibi kirada faaliyet gösteren küçük esnaflara imkanlarımız dahilinde nakdi yardımda bulunulacak. Başvuruda bulunmak isteyen esnaflarımızın iletişim bilgilerini içeren ve durumlarını anlatan kısa bir dilekçeyle birlikte iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası, esnaf odası kaydı, kira kontratı ve son 3 aylık döneme ait kira ödemelerini gösteri dekont veya hesap özetinin asıllarını da ibraz ederek, birer fotokopisiyle birlikte 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Devrek Sosyal Yardımlaşma Vakfına müracaatta bulunmaları halinde değerlendirilerek, maddi durumları zayıf görülenlere kira yardımı yapılacaktır. Yığılma olmaması için T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru alınacaktır.
20 Nisan Pazartesi günü T.C. numarası rakamı 0-1 ile bitenler. Salı günü 2-3-4 ile bitenler, Çarşamba günü 5-6-7 ile bitenler, Cuma günü ise,8-9 ile bitenler müracaat edebileceklerdir.
Vakfımızın bulunduğu binanın giriş katında kurulacak stantta dosya içinde belgelerini teslim edebilecekler, eksik belgeler ile başvuruda bulunanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Birde malum 18-18 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak olup, sosyal mesafeyi korumak ve kalabalık oluşturmamak için son ana kadar beklemeden hafta sonu ihtiyacınız olacak şeylerin alışverişinizi şimdiden gerçekleştirmenizi rica ediyorum” diye konuştu.

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