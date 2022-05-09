Devrek yöresine ait 4 yeni türkü daha derlendi

Zonguldak'ta son bir yıl içinde yapılan köy tarama çalışmalarında 4 yeni türkü daha gün yüzüne çıkarıldı.

Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) bünyesindeki Devrek Kültürünü ve Türkülerini Araştırma Kurulu üyeleri, Devrek yöresine ait 4 yeni türküyü daha derledi.

Devrek Kültürünü ve Türkülerini Araştırma Kurulu Başkanı Mustafa Uzundal yaptığı açıklamada, Devrek'in kültür ve türkülerini gün yüzüne çıkartarak kalıcılığını sağlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunda da başarılı olduklarını aktaran Uzundal, "Son 8 yıl içinde Devrek'in 83 köyünden 62'sinde alan çalışması yaptık ve 70'in üzerinde türkümüzü gün yüzüne çıkardık. Bunlardan 30'un üzerindeki türkümüz TRT Repertuvar Kurulu'ndan geçti, sadece imza aşamasında bulunuyor. Bunlar da imzadan çıktıktan sonra resmi olarak 30-40 arasında Devrek türküsü TRT repertuvarında yer alacak. Bu da Devrek'imizin kültürü açısından önemli yer tutacak." diye konuştu.

Uzundal, son bir yıl içinde yaptıkları köy tarama çalışmalarında 4 yeni türküyü daha gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TRT repertuvarında hali hazırda resmi ve kayıtlı olarak Zonguldak'a ait 9 türkü var. Bunlardan 5'i Devrek, 2'si Ereğli, biri Çaycuma ve Zonguldak'a ait. İlerleyen süreçte bu rakam daha da artacak. Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde 10 Şubat 1922'de yaşanan bir olay sonrasında yakılan ve 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlara geçen 'Kiraz Aldım Dikmeden / Tombulacık Halime'm' adlı türkümüzü 73 yıl sonra yaptığımız yoğun çaba, girişim, bilgi ve belgeler ışığında Devrek'imizin türküsü olarak tescillettik. Şimdi bütün radyo ve basın kuruluşlarında Devrek türküsü olarak çalıp okunuyor, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz."

Devrek'e ait ilk kez bir uzun havayı da gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Uzundal, "Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar sonucunda ilk kez Devrek'ten bir uzun havayı ortaya çıkardık. 'Çözdüğümü Kör Düğümü' adını taşıyan bu uzun havayı Yılanlıca köyünden Muharrem-Şenol Barutçu'dan derledik. Yine Tellioğlu köyünden Sevim Eğriyer'den 'Bahçelerde Yeşil Zerde', Yılanlıca köyünden Muharrem-Şenol Barutçu'dan 'Kalburu Astım Duvara', 'Bahçelerde Tüylü Nane' adlı türküyü de Bakırcılar köyünden Zeynep Kart ile Mehmet Tığ'dan derleyerek kültürümüze katmış olduk." bilgisini verdi.

Uzundal, kendilerine yol gösteren TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık'a da teşekkür ederek, Devrek'e ait bu türkülerin yanı sıra köylere ait mani, yerel ağız sözcükleri ile deyimleri de derleyip kayıt altına aldıklarını kaydetti.

