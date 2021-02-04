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Devrekani Hayvancılık OSB’nde kuruluş protokolüne geçildi

04.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Devrekani Hayvancılık OSB’nde kuruluş protokolüne geçildi

Devrekani Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık (Besi) Sanayi Bölgesinin kurulacağı alanın mera vasfı kaldırılarak kuruluş protokolüne geçildi.Devrekani Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık (Besi) Sanayi Bölgesi parselinde vasıf değişikliği işlemini Tarım ve Orman Bakanlığı onaylandı.

Devrekani Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık (Besi) Sanayi Bölgesinin kurulacağı alanın mera vasfı kaldırılarak kuruluş protokolüne geçildi.
Devrekani Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık (Besi) Sanayi Bölgesi parselinde vasıf değişikliği işlemini Tarım ve Orman Bakanlığı onaylandı. Mera vasfı kaldırılan Devrekani Hayvancılık OSB için müteşebbis heyet katkı paylarının yatırılmasının ardından da kuruluş protokolünün bu yıl sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması hedefleniyor. Mera vasfının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani ilçemize bağlı Kurtşeyh Mahallemizde yapılması planlanan Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık Bölgesiyle ilgili güzel bir gelişme oldu. Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulmasının planlandığı yer ile alakalı arazide bir vasıf değişikliği yapılması gerekiyordu. Bu da gerçekten proje için önemli bir adımdı. Bugün itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Çayır ve Mera Daire Başkanlığının sekretaryasının yürütmüş olduğu Mera Komisyonunca ilgili alanın mera vasfı değiştirilecek arazinin vasıf değişikliği yapılarak Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulmasına izin verilmiş oldu" dedi.
Birçok bürokratik engelin aşılmasıyla Organize Hayvancılık Bölgesi kuruluş protokolünün imzalandığını söyleyen Altıkulaç, "Şu ana kadar ilgili araziyle alakalı kurum görüşleri jeoloji etüt raporları, biyogaz tesisiyle alakalı fizibilite çalışmaları ilgili alanın ve yapılacak olan yatırımın fizibilite çalışması gerçekten mera vasfının kaldırılması kadar önemli olan çevre etki değerlendirme raporunun alınması ve buna bağlı bürokratik işlemlerle alakalı çalışmalar bitirilmiştir. Zaten mevcut alan 2020 yılı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımızca Cumhurbaşkanlığımıza sunulan 180 günlük acil eylem planı içerisinde kuruluş protokolüyle alakalı işlemin biteceği noktasında yer almıştı ve ikinci 180 günlük eylem planında da kuruluş protokolünün ardından yatırıma başlanılması yer almıştı. Kuruluşla ilgili aşamalar şu an itibariyle bitmiştir. Müteşebbis kurulumu oluşturan heyetlerden Devrekani Belediye Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu İl Özel İdaresinden oluşan müteşebbis heyetlerinin katkı paylarının yatırılması akabinde Tarım ve Orman Bakanımıza kuruluş protokolümüzle alakalı çok kısa bir zamanda müracaat ederek kuruluş protokolümüz kapsamında onayımızı alacağız" diye konuştu.
Devletin yatırım planına alınmasıyla ilgili Strateji Başkanlığına müracaatta bulunacaklarını ifade eden Altıkulaç, "Bu aşamanın da sorunsuz geçilmiş olmasıyla birlikte şahsımı ve Devrekani halkımızı gerçekten çok mutlu edecektir. Bilindiği üzere bin 200 dekar arazi üzerine kurulacak olan bu tesiste toplam 98 tane küçük, orta ve büyük ölçek tarzında hayvancılık işletmeleri ve hayvancılığa dayalı entegre ticaret alanları yapılacak ve 30 bin civarında bir hayvan burada beslenecek. Bu yerleşkenin bitmesi ve şekillenmesiyle birlikte ayrıca çarpan etkisiyle bölgedeki toprakların değer kazanacağı konusunda en ufak bir şüphemiz yoktur. Bundan sonra Organize Hayvancılık Bölgesinin kuruluşuyla alakalı temel atma programının kısa bir zamanda gerçekleştirerek bu tesisin ilçemize kazandırılması konusunda kuruluşumuz sona erecektir” şeklinde konuştu.

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