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Devrekani’de esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı

08.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Devrekani Belediyesi, ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak alınan tedbirlere uymaları noktasında uyarıda bulundu.Devrekani Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile esnaflara maske dağıttı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilçede kurulan pazaryerini ziyaret ederek vatandaşlar ile esnaflar, korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Devrekani Belediyesi, ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak alınan tedbirlere uymaları noktasında uyarıda bulundu.
Devrekani Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile esnaflara maske dağıttı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilçede kurulan pazaryerini ziyaret ederek vatandaşlar ile esnaflar, korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan ekipler, hijyen ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmalarını önerdi.
Çalışmaları değerlendiren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Zabıta ekiplerimizce ilçemiz pazarında maske dağıtımı yaptı. İnşallah tez zamanda korona hastalığını bitirip normal hayata döneriz. Bu yüzden esnaf ve vatandaşlarımızın maske takmaları, hijyenlerine dikkat ederek, sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında destek bekliyoruz” dedi.

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