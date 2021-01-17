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Devrek’te kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı

17.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Devrek’te kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı

Devrek’te hasta almaya giderken yoldan çıkarak kanala düşen ambulans traktör yardımıyla kurtarıldı.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kuzca Köyü’ne hasta almaya giderken kar nedeniyle yoldan çıkarak kanala düşen ambulans traktör yardımıyla kurtarılarak yoluna devam etti.Kuzca Köyünde hasta ihbarı alan sağlık görevlileri yoğun kar yağışı olmasına rağmen yola çıktılar.

Devrek’te hasta almaya giderken yoldan çıkarak kanala düşen ambulans traktör yardımıyla kurtarıldı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kuzca Köyü’ne hasta almaya giderken kar nedeniyle yoldan çıkarak kanala düşen ambulans traktör yardımıyla kurtarılarak yoluna devam etti.
Kuzca Köyünde hasta ihbarı alan sağlık görevlileri yoğun kar yağışı olmasına rağmen yola çıktılar. Ambulansla yola çıkan görevliler zeminin kar nedeniyle kaygan olmasından dolayı araç yoldan çıkarak kanala düştü. Köylü vatandaşların ve traktörün devreye girmesiyle kanala düşen ambulans kurtarılırken, sağlık görevlileri hastayı almak için yoluna devam ettiler.

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