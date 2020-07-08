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Devrek’te trafik kazası: 6 kişi hafif yaralandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Başlarkadı Mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yarandı.

Devrek’te trafik kazası: 6 kişi hafif yaralandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Başlarkadı Mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yarandı. Ali K. idaresindeki 06 FT 7571 plakalı özel aracın sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın yoldan çıkması neticesinde araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandılar. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kılıç Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
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