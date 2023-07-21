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Devrilen ağaç 2 araca hasar verdi

21.07.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da çürüyen bir ağacın park halindeki 2 aracın üzerine devrilmesi nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

O sırada ağacın altında kimsenin olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan çam ağacı, içindeki çürüme nedeniyle büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler araçların üzerine devrilen ağacı dallarından keserek parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ağaç tamamen kesilerek araçların üzerinden alınırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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