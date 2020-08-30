YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Devrilen tırdaki yolcu öldü

Devrilen tırdaki yolcu öldü

KONYA HABERLERİ  | 30.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Konya’da tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.Kaza, Konya-Adana Karayolunun 52.

Devrilen tırdaki yolcu öldü

Konya’da tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Konya-Adana Karayolunun 52. kilometresinde İsmil mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman A. (26) idaresindeki 73 FD 585 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Maksut Çakır (49) olay yerinde hayatını kaybetti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ölen şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen tırdaki yolcu öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Konya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:11
Öğle
12:56
İkindi
16:35
Akşam
19:30
Yatsı
20:50

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Beşyol Eczanesi
Karatay
Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Narçiçeği Eczanesi
Selcuklu
Tuna Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.