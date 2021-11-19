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Devrim otomobillerinin mühendislerinden Halil Kaya Gedik'in Uşak'taki büstü yenilendi

19.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrim otomobillerinin mühendislerinden Halil Kaya Gedik'in Uşak'taki büstü yenilendi

İlk yerli otomobil Devrim'in üretiminde kaynak mühendisi olarak çalışan ve 2012'de vefat eden iş insanı Halil Kaya Gedik'in memleketi Uşak'ta yenilenen büstü, düzenlenen törenle açıldı.

Gedik Holding Yönetim Kurulu ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, babası Halil Kaya Gedik'in ismini taşıyan bulvardaki büstün açılışında yaptığı konuşmada, Uşak'ta bir esnaf çocuğu olarak dünyaya gelen babasının Türk sanayisine önemli katkılarda bulunduğunu aktardı.

Babasının, Türk mühendisler ve işçileri tarafından 1961 yılında üretilen Devrim otomobilleri projesinde görev alan 29 mühendisten biri olduğunu belirten Gedik, onun bıraktığı bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Babasıyla gurur duyduğunu ifade eden Hülya Gedik, şunları söyledi:

"Her zaman için Halil Kaya Gedik'in kızı olmaktan gurur duydum. Bu bakımdan kendimi de çok şanslı hissettim. Sadece bana kaynak işini öğretmedi. Her şeyi sevmeyi öğretti. İnsana ve canlılara fayda sağlamayan hiçbir şeyin anlamlı olmadığını öğretti. Topluma katkı koymadan yapılan bir işin de anlamlı olmadığını öğretti. Her zaman aynı kaynak gibi her zaman birbirimizi birleştirmeyi bize öğretti. Kaynakta öyle birleştiren bir malzeme olduğu için insanı insanla, insanı işle, işi toplumla birleştirmeyi öğretti. Bu bakımdan da çok şey öğrenmiş bir öğrenci olarak onun vermiş olduğu bayrağı daha yukarılara kaldırarak biz ekibimizle birlikte inşallah daha büyük Gedik Holding yapmaya çalışacağız."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Gedik'in gençler için iyi bir rol model olduğunu belirterek, "Çalışmayı ibadet olarak sayan, memleketini hiçbir zaman unutmayan özellikle de yerli ve milli tanımına tam manasıyla da oturan bir iş insanı olarak, bir büyüğümüz olarak da bundan sonra da her zaman Uşak Belediyesi olarak kendisini saygıyla, minnetle anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından büstün kurdelesi kesildi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir de katıldı.

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