Devrim Özkan pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! “Ne demek Torreira'dan hoşlanmıyorum”

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları arasında yer alan Devrim Özkan güzelliği ile adından söz ettiren isimlerden biri. Fanatik Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan’ın adı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

Duru güzelliğiyle gündemden düşmeyen Özkan’ın “Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler” paylaşımı akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

24 yaşındaki güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflara takipçileri “Ne demek Torreira'dan hoşlanmıyorum”, “Torreira'yı niye üzdün”, “Ayıp ettin”, “Torreria her yerde koşmaya devam ediyor” yorumlarında bulundular.



