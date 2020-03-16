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Dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerleri denetlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik önlemler tüm hızıyla sürüyor.

Dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerleri denetlendi

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik önlemler tüm hızıyla sürüyor. Son olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent genelinde devam ederken, emniyet ve zabıta ekipleri de fiyat denetimine çıktı. Dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan marketlere, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi.
Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Emniyet ve zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmazken, iş yeri sahipleri de denetimlerin hem kendileri, hem de vatandaşlar açısından son derece olumlu olduğunu belirtti.
Öte yandan haksız fiyat artışlarıyla ilgili şikayetlerin Alo 175 Tüketici Danışma Hattına bildirilebileceği, aynı zamanda Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulamasından da yararlanarak şikayetlerin anlık olarak Ticaret Bakanlığına iletilebileceği anlatıldı. Bununla birlikte, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşların yazar kasa fişlerini atmaması, bu fişle hakkını arayabileceği anımsatıldı. Fahiş fiyatlara yönelik denetimlerin devam edeceğine de vurgu yapıldı.

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Suleymanpasa
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