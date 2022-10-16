2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla DGS ek tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin gözleri sonuçlara çevrildi. ÖSYM'den (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) duyuru bekleniyor. Peki DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, DGS ek tercih sonuçlarıyla alakalı henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Güncel açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Ekim'de sonlanmıştı. Başvuru sonuçları ise 27 Ekim'de belli olmuştu.

Bununla birlikte sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



