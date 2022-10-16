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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

16.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih sonuçları, sınava giren adaylar tarafından sorgulanıyor. Önlisans bölümlerinden Lisans programına geçiş yapmak isteyenlerin girdiği DGS'nin ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla DGS ek tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin gözleri sonuçlara çevrildi. ÖSYM'den (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) duyuru bekleniyor. Peki DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, DGS ek tercih sonuçlarıyla alakalı henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Güncel açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Ekim'de sonlanmıştı. Başvuru sonuçları ise 27 Ekim'de belli olmuştu.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bununla birlikte sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022? DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?
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