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DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

04.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

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ÖSYM DGS dgs ek yerlestirme

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