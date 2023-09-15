DGS KAYITLARI 2023 ne zaman bitiyor? YÖK DGS üniversite kayıtları hangi tarihlerde? Üniversite E-Kayıt ekranı

DGS üniversite kayıtları devam ediyor. 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 DGS sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklandı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS sınavı için kayıt süreci başladı. İşte DGS üniversite E-Kayıt ekranı ve haberin detayları...
DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, başladı. Son başvuru tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.
Elektronik kayıtlar e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Kayıt 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Yapılan açıklamaya göre; e kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gereklidir