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DGS KAYITLARI 2023 ne zaman bitiyor? YÖK DGS üniversite kayıtları hangi tarihlerde? Üniversite E-Kayıt ekranı

15.09.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS kayıt tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları 11 Eylül'de adayların erişimine açıldı. Tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, belirtilen süre zarfında işlemlerini e Devlet üzerinden tamamlayacaklar. Peki, DGS 2023 kayıtları ne zaman bitiyor? YÖK DGS üniversite kayıtları hangi tarihlerde? İşte detaylar...

DGS üniversite kayıtları devam ediyor. 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 DGS sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklandı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS sınavı için kayıt süreci başladı. İşte DGS üniversite E-Kayıt ekranı ve haberin detayları...

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, başladı. Son başvuru tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.

Elektronik kayıtlar e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Kayıt 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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DGS ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

DGS ÜNİVERSİTE E KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan açıklamaya göre; e kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gereklidir

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