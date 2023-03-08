DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? Gözler ÖSYM'de

DGS sınavı önlisans öğrencilerinin eğitimlerini lisans programına tamamlamaları için girdiği sınavın adıdır. Mart ayının gelmesiyle ÖSYM sınav takvimi binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. YKS detayları açıklandı. Peki DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
DGS sınavının tarihi hakkında ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Sınav tarihi ve kılavuzunun belli olmasıyla başvuruların AİS ÖSYM üzerinden alınması bekleniyor.
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık