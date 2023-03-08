DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? Gözler ÖSYM'de

DGS sınavı önlisans öğrencilerinin eğitimlerini lisans programına tamamlamaları için girdiği sınavın adıdır. Mart ayının gelmesiyle ÖSYM sınav takvimi binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. YKS detayları açıklandı. Peki DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavının tarihi hakkında ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Sınav tarihi ve kılavuzunun belli olmasıyla başvuruların AİS ÖSYM üzerinden alınması bekleniyor.

2023 DGS MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

2023 DGS GEOMETRİ KONULARI

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

