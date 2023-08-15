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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023: ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de

15.08.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS taban puanları 2023 merak konusu oldu. Birçok kişi Dikey Geçiş Sınavı tercihleri hakkında ÖSYM'den açıklama bekliyor. 16 Temmuz'da sınava giren 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci, aldıkları puanı öğrendi. Adaylar tercih süreci için beklerken 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, DGS taban puanları hakkında detaylar...

DGS taban puanları arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar, 11 Ağustos 2023 Cuma günü ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını öğrendi. Şimdi birçok kişi tercih sürecini bekliyor. 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte DGS taban puanları ve kontenjanları ile ilgili ayrıntılar...

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

D1

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

sınav

2023 DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS'DE BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

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