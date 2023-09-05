DGS TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr yerleştirme sonucu ekranı

DGS tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması yapılıp yapılmadığını merak eden kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 29 Ağustos itibarıyla başlayan DGS tercihleri iççin tanınan süre bugün saat 23.59'da sona erecek. 2 yıllık ön lisans mezunu kişiler, 4 yıllık lisans mezunu olmak için ÖSYM'nin internet sitesinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri için ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

Konuya ilişkin yayımlanan duyuruda "Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.



