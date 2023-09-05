EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr yerleştirme sonucu ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr yerleştirme sonucu ekranı

05.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih sonuçları, sürecin bitmesine birkaç saat kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 4 yıllık üniversite öğrenimi görmek isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar 6 Temmuz'da yapılan ve 11 Ağustos'ta sonuçları açıklanan sınavın ardından tercih işlemlerini tamamlıyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı...

DGS tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması yapılıp yapılmadığını merak eden kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 29 Ağustos itibarıyla başlayan DGS tercihleri iççin tanınan süre bugün saat 23.59'da sona erecek. 2 yıllık ön lisans mezunu kişiler, 4 yıllık lisans mezunu olmak için ÖSYM'nin internet sitesinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sonuc.osym.gov.tr DGS tercih sonuçları ekranı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

sınav

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri için ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

Konuya ilişkin yayımlanan duyuruda "Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

DGS TERCİH SONUCU EKRANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullarda yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı duyurduOkullarda yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı duyurdu
Gayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyorGayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyor
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıÖğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
dgs tercih nasıl yapılır dgs tercih sonuçları ne zaman açıklanacak dgs tercih sonuçları ne zaman açıklanır ösym dgs tercih sonuçları dgs tercih sonuçları ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.