DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, baraj puan var mı? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada!

DGS tercih tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Gözler ÖSYM'nin sosyal medya hesapları ile internet sitesinde yer alan duyuru ekranında. DGS tercih kılavuzu ve 2023 DGS taban puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...
DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.
ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.
ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.