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  4. DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, baraj puan var mı? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, baraj puan var mı? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada!

23.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. 2 yıllık ön lisans mezunu kişiler, 4 yıllık lisans mezunu olmak için ÖSYM'den gelecek duyuru sonrası T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini girerek tercih işlemlerini yapacaklar. Peki, 2023 DGS tercihleri ne zaman, dikey geçişte baraj puan var mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?

DGS tercih tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Gözler ÖSYM'nin sosyal medya hesapları ile internet sitesinde yer alan duyuru ekranında. DGS tercih kılavuzu ve 2023 DGS taban puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

sınav

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

D1

ÖSYM 2023 DGS TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS TERCİHLERİ EKRANI

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