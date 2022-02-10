YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DHA İSTANBUL - HALİL FALYALI CİNAYETİ: &quot;SÖYLEMEZ KARDEŞLER&quot;E GÖZALTI

DHA İSTANBUL - HALİL FALYALI CİNAYETİ: &quot;SÖYLEMEZ KARDEŞLER&quot;E GÖZALTI

10.02.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı.

Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi
Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
İlahiyatçı Mehmet Azimli hakkında suç duyurusuİlahiyatçı Mehmet Azimli hakkında suç duyurusu
Isıtıcılarda kullanılan gizli rezistans üretimiyle ithalatın önünü kesmeyi hedefliyorlarIsıtıcılarda kullanılan gizli rezistans üretimiyle ithalatın önünü kesmeyi hedefliyorlar

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:23
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Gökçe Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Eşini çocukların önünde yumruklamıştı! Mahkemeden flaş karar

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.