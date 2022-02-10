Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi

Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.



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