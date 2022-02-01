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  4. DHA İSTANBUL - ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU&#039;NA SALDIRI ANI KAMERADA

DHA İSTANBUL - ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU&#039;NA SALDIRI ANI KAMERADA

01.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırı anı

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