Ali TINBEK - İSTANBUL DHA - SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırı anı



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