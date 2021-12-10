Diagne: Final neden olmasın?

Mbaye Diagne, Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mbaye Diagne "Takımımla gurur duyuyorum. Özellikle gençlerle gurur duyuyorum. Lider olarak bitirdik, gelecekte tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı olduklarını söyleyen Mbaye Diagne "Neyin ne olacağı belli değil, daha ileriye de gidebiliriz. Beraber takım olarak oynayacağız. Allah'a dua edeceğiz. Final neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne ayrıca "Çok mutluyum. Takım halinde oynadık ve kazandık. Finale kadar gidebiliriz sorun yok! İyi bir performans gösterdim. 1 puan gerekiyordu bize. Maksimumu vermeye çalıştım. Hocamın istediklerini yaptım. Buradan lider olarak dönüyoruz." şeklinde konuştu.

